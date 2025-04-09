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أوليانوف: الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا كان بناء ومفيدا

وصف السفير الروسي ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا في موسكو بأنه كان بناء ومفيدا ومؤشرا على التفاعل المؤثر من أجل تعزيز الأهداف المشتركة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
رمز الخبر: ۷۱۲۳۸
تأريخ النشر: 09 April 2025

كتب ميخائيل أوليانوف، في مدونة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "عقدت الصين وإيران وروسيا اجتماعا مثمرا للخبراء في موسكو بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الآفاق والتحديات في هذا المجال".

وأضاف: "يبدو أن التنسيق الثلاثي مفيد وقيم للغاية".

كما اكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الايراني انه في أعقاب تفاهمات نواب وزراء الخارجية في بكين، عقد يوم الثلاثاء في موسكو اجتماع مثمر وبناء على المستوى الخبرائي والفني بين إيران وروسيا والصين.

وكتب كاظم غريب آبادي على حسابه في شبكة إكس يوم الثلاثاء: "الوفود الخبرائية تبادلت في هذا الاجتماع، وجهات نظرها ومقترحاتها بشأن المسار المستقبلي والتطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات وقرار مجلس الأمن رقم 2231، واكدت التزامها بمواصلة التنسيق الثلاثي الوثيق".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن إيران ستواصل التشاور مع كافة الأطراف المعنية استناداً إلى التزامها المبدئي بالدبلوماسية.

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