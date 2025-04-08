النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

"صورة احتراقه هزت العالم"؛ استشهاد صحفي فلسطيني من غزة بعد اشتعاله بنيران إسرائيلية

استشهد الصحفي أحمد منصور مراسل وكالة "فلسطين اليوم" متأثرا بجروح وحروق بليغة أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.
رمز الخبر: ۷۱۲۳۲
تأريخ النشر: 08 April 2025

اثارت قضية منصور موجة سخط وتنديد واسعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب انتشار مشاهد تظهر احتراق جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

واستشهد جراء الهجوم الإسرائيلية نفسه، الصحفي حلمي الفقعاوي، وأصيب الصحفيين حسن أصليح وأحمد الأغا ومحمود عوض ومحمد فايق وعبد الله العطار وماجد قديح وإيهاب البرديني وعلي أصليح.

وباستشهاد منصور ترفع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 209 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، باستهداف خيمة مخصصة للصحفيين في محيط مستشفى ناصر".

وقد وصفت مؤسسات إعلامية استهدافه بأنه "جريمة ضد حرية الصحافة، وطالبت بتحقيق دولي ومساءلة الجناة، مؤكدة أن الصحفيين العاملين في مناطق النزاع يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة بموجب القوانين الدولية.

وشددت جهات حقوقية على ضرورة وقف الانتهاكات بحق الإعلاميين في غزة، مؤكدة أن تكرار استهداف الطواقم الصحفية يكشف عن "نهج متعمّد لإسكات الحقيقة ومنع نقل الصورة من الميدان".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مفاوضات غيرمباشرة بين ايران وامريكا..كيف فرضت طهران شروطها على واشنطن لبدء التفاوض
الشَّاب التُّونسي فارس خالد؛ شهيدُ علم فلسطين
"صورة احتراقه هزت العالم"؛ استشهاد صحفي فلسطيني من غزة بعد اشتعاله بنيران إسرائيلية
وزير الخارجية الايراني: لاشروط مسبقة للمفاوضات ولا قرار لتحويلها من غير المباشرة الى المباشرة
قتل الصحفيين حرقا في غزة؛ كيان الإحتلال وحرق الحقيقة
عراقجي: المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ يوم السبت المقبل
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف يافا المحتلة ومدمرتين أمريكيتين
الرئیس الایرانی: على امريكا ان تثبت انها تسعى إلى مفاوضات حقيقية
اجتماع یضم إيران والصين وروسيا يوم الثلاثاء في موسكو
رئيس منظمة الفضاء يعلن عن إطلاق 6 أقمار صناعية وصناعة كبسولة تحمل البشر إلى الفضاء في العام الجديد
القسام تقصف اسدود المحتلة
نائب رئيس البرلمان يشيد بموقف فنزويلا المناهض للاستكبار ودعمها لإيران
العميد صباحي فرد: القوات المسلحة الايرانية على أتم الاستعداد للتعامل مع التهديدات
القسام تقصف اسدود المحتلة
نائب رئيس البرلمان يشيد بموقف فنزويلا المناهض للاستكبار ودعمها لإيران
الرئیس الایرانی: على امريكا ان تثبت انها تسعى إلى مفاوضات حقيقية
العميد صباحي فرد: القوات المسلحة الايرانية على أتم الاستعداد للتعامل مع التهديدات
الشَّاب التُّونسي فارس خالد؛ شهيدُ علم فلسطين
رئيس منظمة الفضاء يعلن عن إطلاق 6 أقمار صناعية وصناعة كبسولة تحمل البشر إلى الفضاء في العام الجديد
اجتماع یضم إيران والصين وروسيا يوم الثلاثاء في موسكو
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف يافا المحتلة ومدمرتين أمريكيتين
عراقجي: المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ يوم السبت المقبل
قتل الصحفيين حرقا في غزة؛ كيان الإحتلال وحرق الحقيقة
"صورة احتراقه هزت العالم"؛ استشهاد صحفي فلسطيني من غزة بعد اشتعاله بنيران إسرائيلية
مفاوضات غيرمباشرة بين ايران وامريكا..كيف فرضت طهران شروطها على واشنطن لبدء التفاوض
وزير الخارجية الايراني: لاشروط مسبقة للمفاوضات ولا قرار لتحويلها من غير المباشرة الى المباشرة