اجتماع یضم إيران والصين وروسيا يوم الثلاثاء في موسكو

سيعقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى الخبراء في موسكو غدا الثلاثاء.

اعلن السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي انه سيعقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء بين إيران والصين وروسيا غدا في موسکو، مضيفا: "تجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاورات مستمرة مع كل من روسيا والصين بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية، بما في ذلك القضية النووية".

وأكد جلالي: "إيران تتشاور بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بشأن القضية النووية، وكان اجتماع الخبراء من بلادنا والدول الاوروبية الثلاث الذي عقد قبل أيام قليلة أيضًا في هذا الصدد".

كما قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين إن روسيا والصين وإيران ستعقد اجتماعًا يوم غداً الثلاثاء في موسكو لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

يأتي هذا الاجتماع في ظل جهود الولايات المتحدة للتفاوض المباشر مع إيران، حيث ردت إيران على الرسالة التي أرسلها "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة، وأعلنت أنها تقبل فقط المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن في تواصل مستمر مع الأطراف المعنية، أي الدول الأوروبية الثلاث، والصين، وروسيا، بشأن الموضوع النووي. لدينا اجتماع ثلاثي آخر في موسكو اليوم وغدًا، حيث ستتناقش الصين وروسيا وإيران حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالموضوع النووي، واتفاقية "العمل المشترك"، وقرار 2231".

كما عقدت الدول الثلاث، إيران وروسيا والصين، اجتماعًا في 14 مارس الماضي في بكين، بحضور "ماجائوشو" نائب وزير الخارجية الصيني، و"كاظم غريب آبادي" نائب وزير الخارجية الإيراني، و"سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني ومواضيع أخرى.