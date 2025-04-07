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العميد صباحي فرد: القوات المسلحة الايرانية على أتم الاستعداد للتعامل مع التهديدات

اكد قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة خاتم الأنبياء (ع) ان إن حسابات الأعداء الخاطئة ستواجه رداً حاسماً من القوات المسلحة.
رمز الخبر: ۷۱۲۲۱
تأريخ النشر: 07 April 2025

قال العميد علي رضا صباحي فرد، قائد قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، وكذلك قوات الدفاع الجوي للبلاد، أكثر جاهزية من أي وقت مضى ولديها مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد القتالي.

وأكد العميد صباح فرد أن القوات المسلحة على استعداد بنسبة 100% للتعامل مع أي تهديد في كافة المجالات، وأكد أن حسابات الأعداء الخاطئة ستقابل برد حاسم من قبل القوات المسلحة.

وتابع قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة خاتم الأنبياء (ص): إن القدرات التي حققتها قواتنا المسلحة كلها محلية. بناءً على التهديدات، أصبحت معداتنا أكثر تقدمًا وتحديثًا؛ ولذلك، نحن على استعداد تام للتعامل مع التهديدات.

ونصح قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الأعداء بعدم الوقوع في الأخطاء الحسابية وقال: إيران الإسلامية مستعدة للتعامل مع أي نوع من التهديد في جميع المجالات وأي عمل من قبل الأعداء سيؤدي إلى الإضرار بهم.

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي على الإنجازات الجديدة لقوات الدفاع الجوي وقال: إن قدرات قوات الدفاع الجوي تتطور كل يوم. لقد تم تسليح العديد من الوحدات الدفاعية في الشهر الماضي بأحدث الأسلحة التي لا يمكن لأعدائنا أن يتخيلوها.

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