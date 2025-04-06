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اللواء باقري: قائد الثورة أكد ردا على ترامب ان ايران لن تبدأ حربا ولكنها سترد على كل تهديد بقوة

اوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري تفاصيل جديدة بشأن رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي.
رمز الخبر: ۷۱۲۱۹
تأريخ النشر: 06 April 2025

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: "قائد الثورة أصدر تفويضاً بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة رداً على رسالة ترامب".

وأوضح اللواء باقري بشأن تبادل الرسائل بين ايران والولايات المتحدة: "كتب ترامب مؤخرا رسالة إلى قائد الثورة وتلقى ردا مناسبا وقفا لتدابير سماحة القائد واوامره".

وتابع: "رد قائد الثورة الاسلامية ارتكز على أننا لسنا البادئين بالحرب، لكننا سنرد على أي تهديد بكل قوتنا".

وصرح اللواء باقري: "كانت إجراءات قائد الثورة مبنية على أننا لن نتفاوض بشكل مباشر، ولكن لا توجد مشكلة في المفاوضات غير المباشرة لأن إيران لا تعترض الطريق وتترك الطريق مفتوحا للمفاوضات غير المباشرة، بحيث إذا تحركتم بصدق يمكن إجراء المفاوضات".

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