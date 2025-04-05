مصادر يمنية تنفی استشهاد أیّ من قوات حرس الثورة إثر غارات أمریکیة على اليمن

تؤكد مصادر يمنية عدم صحة ما تردد عن استشهاد قوات من حرس الثورة خلال الغارات الأمريكية الأخيرة على اليمن.

في أعقاب الهجمات الأمريكية الأخيرة على الشعب اليمني المظلوم وقوات أنصار الله، زعم معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف في تغريدة على تويتر أن 70 من القادة الميدانيين البارزين لأنصار الله بالإضافة إلى قوات من الحرس الثوري قتلوا في الغارة الجوية الأمريكية على مواقع انصار الله يوم الثلاثاء (1 أبريل). لكن بحسب متابعة مراسل تسنيم فإن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولم يستشهد أي إيراني في اليمن.

وكانت وسائل إعلام، من بينها قناة "اليمن"، قد أفادت بأن الغارة الأمريكية استهدفت منطقة "الفازه" الساحلية جنوب محافظة الحديدة.

يبدو أن هذه الادعاءات جزء من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تصعيد التوتر وجرّ المنطقة نحو صراع أوسع، بينما شدد المسؤولون العسكريون الإيرانيون مرارا على أن حركة أنصار الله تخوض معركتها ضد أمريكا وإسرائيل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي قوات إيرانية مشاركة ميدانيًا على الأرض.