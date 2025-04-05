قال السفير الإيراني لدى روسيا: "في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، فإن العنصر الأكثر أهمية هو التواصل بين الشعوب، وأفضل طريقة لبناء الجسور بين شعوب الدول وزيادة فهمهم لبعضهم البعض هي من خلال الثقافة".

السفير الايراني لدى روسيا يؤكد على "الثقافة" و"الفن" لاستقرار العلاقات بين الدول

حضر السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي في معرض فن روسيا للفن المعاصر في موسكو والقى كلمة في اجتماع "الدبلوماسية الثقافية؛ الفن بلا حدود".

وفي إشارة إلى تطور العلاقات الفنية بين البلدين في السنوات الأخيرة، أشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن "مجال الثقافة والفن هو الوسيلة الأكثر ملاءمة واستدامة للتفاعل بسبب خصائصه المتأصلة والاتصال المباشر الذي يمكن أن يقيمه مع مختلف الناس".

وعلى هامش هذا اللقاء زار جلالي أجنحة الفنانين الإيرانيين في المعرض.

يستضيف المعرض الروسي للفن المعاصر "فن روسيا" أكثر من 60 عملاً للفنانين الإيرانيين.