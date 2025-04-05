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السفير الايراني لدى روسيا يؤكد على "الثقافة" و"الفن" لاستقرار العلاقات بين الدول

قال السفير الإيراني لدى روسيا: "في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، فإن العنصر الأكثر أهمية هو التواصل بين الشعوب، وأفضل طريقة لبناء الجسور بين شعوب الدول وزيادة فهمهم لبعضهم البعض هي من خلال الثقافة".
رمز الخبر: ۷۱۲۱۰
تأريخ النشر: 05 April 2025

حضر السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي في معرض فن روسيا للفن المعاصر في موسكو والقى كلمة في اجتماع "الدبلوماسية الثقافية؛ الفن بلا حدود".

وفي إشارة إلى تطور العلاقات الفنية بين البلدين في السنوات الأخيرة، أشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن "مجال الثقافة والفن هو الوسيلة الأكثر ملاءمة واستدامة للتفاعل بسبب خصائصه المتأصلة والاتصال المباشر الذي يمكن أن يقيمه مع مختلف الناس".

وعلى هامش هذا اللقاء زار جلالي أجنحة الفنانين الإيرانيين في المعرض.

يستضيف المعرض الروسي للفن المعاصر "فن روسيا" أكثر من 60 عملاً للفنانين الإيرانيين.

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السفير الايراني لدى روسيا يؤكد على "الثقافة" و"الفن" لاستقرار العلاقات بين الدول
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