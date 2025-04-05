قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك: "إن قوة الدفاع الجوي للجيش مثل الجبل، صامدة في وجه التهديدات وسترد بالتأكيد على أي وقاحة".

العميد صباحي فرد: قوات الدفاع الجوي في قمة جاهزيتها وسترد بقوة على أي وقاحة

زار العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك، والعميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإسلامي، منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد (شهداء الخليج الفارسي) وتفقدا مواقع ووحدات مختلفة في المقر، وأجريا تقييما عملياتيا واستخباراتيا للقدرة القتالية والقدرة الدفاعية لهذه المنطقة.

وقال صباحي فرد خلال هذه الزيارة: "لقد تم تحقيق السلام والأمن في منطقة الخليج الفارسي وجنوب شرق البلاد بفضل العيون الثاقبة للكوادر الخبيرة في هذه المنطقة".

وأضاف: "مهمة القوات المسلحة هي إرساء السلام في كامل تراب هذا الوطن. واليوم، قوات الدفاع الجوي للجيش في قمة جاهزيتها، والأعداء يدركون ذلك بالتأكيد، مما منعهم من التجرؤ على ارتكاب أي انتهاكات".

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك: "إن الوحدة والتعاطف بين القوات المسلحة جلبت الطمأنينة إلى قائد الثورة وشعب بلادنا، ومن ناحية أخرى، تسببت في إثارة الخوف في قلوب الأعداء".