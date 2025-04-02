قال الرئيس الايراني في حديث مع أمير الكويت: "نحن مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز روابط الأخوة والجوار".

أمير الكويت لبزشكيان: لن نقبل بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضينا ضد دولة أخرى

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعب هذا البلد بعيد الفطر، معربا عن أمله في أن يعزز الشهر الفضيل وعيد رمضان وحدة وتماسك الدول الإسلامية، وقال: "نشعر بالأخوة مع جميع الدول الإسلامية، وفقا لنصيحة القرآن الكريم، ومن ناحية أخرى، ووفقا للنصائح والروايات الواردة عن الجيران، نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الجيدة والودية مع الجيران".

وأضاف الرئيس: "انطلاقا من المعتقدات والقناعات الإسلامية والتوصيات التي تتضمنها هذه المعتقدات للعلاقات الطيبة مع الجيران، فإننا مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار". وفي سياق حل التوترات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتصرف على أساس الحق والإنصاف فقط، ولن تتجاوز طريق الإنصاف ولن تقبل بأي شيء يتجاوز الإنصاف والعدالة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل أمير الكويت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك باسمه واسم ولي العهد وشعب بلاده، معرباً عن ارتياحه للعلاقات الودية والمحبة بين البلدين، وقال: إن الكويت تسعى إلى توسيع العلاقات مع إيران بشكل أكبر، وفي هذا الصدد ترحب بالرسائل والتوجهات البناءة والإيجابية وجهودكم الشخصية في تعميق العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة.

وأكد "مشعل الأحمد الجابر الصباح" أن الكويت تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "كما تقدر الكويت علاقات إيران الودية مع دول التعاون الخليج الفارسي، والتي تتوسع على أساس مبدأ الاحترام والمنفعة المتبادلة".

وأشار أمير الكويت إلى أن الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات والتوترات الإقليمية والدولية عبر الحوار ودون اللجوء إلى القوة، وقال: "إن حكومة وشعب الكويت، استناداً إلى دستور البلاد، لن يقبلا بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضيها ضد دولة أخرى، وهذا الموقف لن يتغير أبداً تحت تأثير أي عامل".