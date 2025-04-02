النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

أمير الكويت لبزشكيان: لن نقبل بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضينا ضد دولة أخرى

قال الرئيس الايراني في حديث مع أمير الكويت: "نحن مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز روابط الأخوة والجوار".
رمز الخبر: ۷۱۲۰۷
تأريخ النشر: 02 April 2025

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعب هذا البلد بعيد الفطر، معربا عن أمله في أن يعزز الشهر الفضيل وعيد رمضان وحدة وتماسك الدول الإسلامية، وقال: "نشعر بالأخوة مع جميع الدول الإسلامية، وفقا لنصيحة القرآن الكريم، ومن ناحية أخرى، ووفقا للنصائح والروايات الواردة عن الجيران، نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الجيدة والودية مع الجيران".

وأضاف الرئيس: "انطلاقا من المعتقدات والقناعات الإسلامية والتوصيات التي تتضمنها هذه المعتقدات للعلاقات الطيبة مع الجيران، فإننا مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز روابط الأخوة وحسن الجوار". وفي سياق حل التوترات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتصرف على أساس الحق والإنصاف فقط، ولن تتجاوز طريق الإنصاف ولن تقبل بأي شيء يتجاوز الإنصاف والعدالة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل أمير الكويت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك باسمه واسم ولي العهد وشعب بلاده، معرباً عن ارتياحه للعلاقات الودية والمحبة بين البلدين، وقال: إن الكويت تسعى إلى توسيع العلاقات مع إيران بشكل أكبر، وفي هذا الصدد ترحب بالرسائل والتوجهات البناءة والإيجابية وجهودكم الشخصية في تعميق العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة.

وأكد "مشعل الأحمد الجابر الصباح" أن الكويت تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "كما تقدر الكويت علاقات إيران الودية مع دول التعاون الخليج الفارسي، والتي تتوسع على أساس مبدأ الاحترام والمنفعة المتبادلة".

وأشار أمير الكويت إلى أن الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات والتوترات الإقليمية والدولية عبر الحوار ودون اللجوء إلى القوة، وقال: "إن حكومة وشعب الكويت، استناداً إلى دستور البلاد، لن يقبلا بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضيها ضد دولة أخرى، وهذا الموقف لن يتغير أبداً تحت تأثير أي عامل".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أمير الكويت لبزشكيان: لن نقبل بأي حال من الأحوال أي عمل عدواني من أراضينا ضد دولة أخرى
وزارة الخارجية: مرور الزمن لن يجعلنا ننسى جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني
عراقجي: ايران لن تسعى لانتاج السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف
العميد سريع يعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان
العامري: أي حرب إيرانية أميركية ستُحرق المنطقة بأكملها
وزارة الدفاع الإيرانية تشارك في معرض الدفاع والأمن في البرازيل
حماس: حكومة نتنياهو تقتل الصحفيين في ظل عجز وصمت دولي
لاريجاني: إيران لن تسعى لامتلاك السلاح النووي إلا إذا اضطرت لذلك
روسيا تحذر من عواقب «كارثية» في حال استهداف منشآت نووية إيرانية
فشل القاذفات الأمريكية في هجومها لتدمير مدينة صاروخية لأنصار الله
الرئيس الايراني سيزور باكو قريباً
بزشكيان: إيران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع العراق