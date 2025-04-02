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العميد سريع يعلن عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسِها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.
رمز الخبر: ۷۱۲۰۴
تأريخ النشر: 02 April 2025

صرحت وكالة "سبأ" ان القوات المسلحة اليمنية اوضحت في بيان صادر عنها، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في قواتِنا المسلحةِ استهدفت القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ في اشتباكٍ مستمرٍ حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ وهو الثالثُ خلال ٢٤ ساعةً الماضية.

وأكدت بأن عملياتِ القواتِ المسلحةِ مستمرةٌ ضدَّ العدوِّ الأمريكي باستهدافِ قطعِه الحربيةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها بوتيرةٍ متصاعدةٍ إن شاءَ الله.

وأشارت إلى أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ بمنعِ ملاحتِه في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وباستهدافِ منشآتِه العسكريةِ والحيويةِ تهدفُ إلى إيقافِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ والمستمرةِ على مرأى ومسمعِ العربِ والمسلمينَ وكلِّ العالمِ ولن تتوقفَ هذه العملياتُ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

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