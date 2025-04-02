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حماس: حكومة نتنياهو تقتل الصحفيين في ظل عجز وصمت دولي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جرائم الاستهداف المتعمّد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين، تُعَدُّ إمعاناً من حكومة الإرهابي نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني، في ظل صمت وعجز دولي مُستهجَن.
رمز الخبر: ۷۱۲۰۱
تأريخ النشر: 01 April 2025

استشهد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأطفاله الثلاثة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقته في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت حماس إلى أن عمليات استهداف وقتل الصحفيين يأتي في سياق حملة الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت أن استشهاد 209 صحفيين برصاص وقذائف وغارات آلة القتل الإرهابية الصهيونية، معظمهم رفقة عائلاتهم وأطفالهم، “يؤكد بوضوح الدوافع الانتقامية وأهداف الردع الوحشي التي يريد العدو المجرم إيصالها إلى الصحفيين، ليثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل حقيقة المجزرة الحاصلة في قطاع غزة”.

وشددت حماس على أن هذه الجرائم غير المسبوقة بحق الصحفيين في تاريخ الصراعات، تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها القضائية، لوقفها ومحاسبة قادة الاحتلال.

كما دعت المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، لإدانة هذه الجريمة وتفعيل إجراءات المقاطعة والعزل لإسرائيل.

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