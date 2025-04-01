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روسيا تحذر من عواقب «كارثية» في حال استهداف منشآت نووية إيرانية

حذر مسؤول روسي بارز من عواقب «كارثية» في حال استهداف منشآت إيران النووية، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا.
رمز الخبر: ۷۱۱۹۹
تأريخ النشر: 01 April 2025

وأضاف ريابكوف في مقابلة مع مجلة الشؤون الدولية الروسية أن "التهديدات والإنذارات تُسمع. نعتبر هذه الأساليب غير مناسبة، وندينها، ونعتبرها وسيلة لفرض الإرادة على الجانب الإيراني، كما أنها تعقد في الوقت نفسه الوضع، وتُسبب آثاراً تتطلب جهوداً أكبر بكثير في المستقبل من حيث تقليص خطر ظهور بؤرة توتر أخرى أو صراع مفتوح في الشرق الأوسط، حيث بلغ التوتر ذروته بالفعل".

وقال ريابكوف إن روسيا "تُعارض الحلول العسكرية والعدوان والضربات"، قائلاً: "عواقب هذا، وخاصة، حال تضرر البنية التحتية النووية، قد تكون كارثية على المنطقة بأسرها".

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