فشل القاذفات الأمريكية في هجومها لتدمير مدينة صاروخية لأنصار الله

ذكرت صحيفة أمريكية أن الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي بقاذفات بي-2 الاستراتيجية لتدمير مدينة صاروخية تحت الأرض في اليمن باء بالفشل.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قاذفات الشبح الأميركية من طراز بي-2 فشلت في تدمير مدينة صاروخية تحت الأرض تابعة لأنصار الله في اليمن باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

وأضافت الصحيفة الأميركية، نقلا عن صور الأقمار الصناعية، أن بناء مداخل جديدة في المنطقة المستهدفة يشير إلى أن الهجوم لم ينجح في تعطيل المجمع.

أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا عددا من قاذفاتها الاستراتيجية إلى قاعدة في المحيط الهندي لاستخدامها في هجماتها على اليمن.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة يبدو أنها نشرت أقوى رادع جوي لديها ضد اليمن باستخدام قاذفات بي-2 وقنابل جي بي يو-57 (أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات)، لكنها لم تنجح في القيام بذلك، تماماً كما لم تتمكن من القيام بذلك في البحر.