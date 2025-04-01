بزشكيان: إيران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع العراق

قال الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي: "إيران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع العراق حتى نتمكن من إحباط مؤامرات الأعداء من خلال تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".

هنأ الرئيس مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المسؤولين والشعب العراقي بحلول عيد الفطر وتمنى لهم التوفيق، مضيفا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع صديقها وشقيقها وجارها القديم.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تعزيز الوحدة بين جميع الدول الإسلامية، وأضاف: "إيران عازمة على تنفيذ جميع اتفاقياتها مع العراق حتى نتمكن من خلال تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والدول الإسلامية المجاورة الأخرى من تحييد مؤامرات الأعداء الرامية إلى خلق الفرقة بين دول المنطقة".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تمنى رئيس الوزراء العراقي قبول الدعاء وهنأ الرئيس والشعب الإيراني وسماحة القائد بمناسبة عيد الفطر، وقال: "آمل أن تؤدي جهودنا إلى زيادة الوحدة والتماسك وتعزيز الأخوة بين إيران والعراق وجميع الدول الإسلامية، وأن نتمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية على هذا الأساس".

وقال محمد شياع السوداني: إن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين إيران والعراق شرطا مهما لحضورهما في منطقة حساسة، ويجب علينا أن نعزز موقفنا في مواجهة أصحاب النوايا السيئة بين البلدين أكثر من أي وقت مضى من خلال توحيد وتعزيز العلاقات. لقد عبرت الحكومة والشعب العراقي دائماً عن تعاطفهما وتضامنهما مع الحكومة والشعب الإيراني، ونحن نقف إلى جانب إيران ضد الأطماع الظالمة، ونحن على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتجاوز المرحلة الصعبة المقبلة بسلام بالتوكل على الله والاعتماد على اوامر قائد الثورة الإسلامية والرئاسة.