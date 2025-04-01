إستمرار حرب الإبادة في غزة ودور الولايات المتحدة المحوري في قتل الفلسطينيين

العامل الأهم الذي دفع الكيان الصهيوني إلى خرق وقف إطلاق النار هو نهج الحكومة الأميركية. في حين زعم ترامب أنه يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في بداية العام الجاري، فإنه يدعم الآن الهجمات المتجددة التي يشنها الكيان الإسرائيلي.

القسم الدولي لموقع "تابناك": في حين لم يمر سوى أقل من ثلاثة أشهر على وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحماس، وتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح أسرى من الجانبين عدة مرات، إلا أن تل أبيب رفضت تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وبالتالي نشهد خروقات لوقف إطلاق النار وتصعيداً متجدداً للهجمات الصهيونية على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

الكيان الصهيوني ليس مستعداً لإنهاء الحرب

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحماس في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، وتم استكمال مرحلته الأولى بالإفراج عن الأسرى بين الجانبين. ومع ذلك، في اليوم السادس عشر من وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يدخل الطرفان في مفاوضات بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم. ولكن هذا الكيان لم يفشل فقط في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تقديم مطالب تتجاوز الاتفاق، مثل إطلاق سراح المزيد من أسرى حماس ورفض تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، أي بدء الانسحاب من غزة، بل شن أيضاً هجمات جوية وبرية متجددة على غزة.

وفي هذا السياق، يرى العديد من المحللين والمسؤولين السابقين في الكيان أن القادة الصهاينة انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار عمداً. ويبدو أن تل أبيب غير مهتمة بإنهاء حرب غزة، إذ أن المفاوضات في المرحلة الثانية من هذا الاتفاق من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة البالغ عددهم 59 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة. وذلك على الرغم من أن النتيجة الموضوعية لهذه الإجراءات التي يقوم بها الكيان المحتل هي تعريض حياة الأسرى للخطر. وأعلنت جمعية أهالي الأسرى في الأراضي المحتلة في بيان لها: "إن أعظم مخاوفنا تحققت، ونخشى من التعطيل المتعمد لعملية عودة الأسرى".

الدعم الأمريكي هو السبب الرئيسي لانتهاكات وقف إطلاق النار

العامل الأهم الذي دفع الكيان الصهيوني إلى خرق وقف إطلاق النار هو نهج الحكومة الأميركية. في حين زعم ترامب أنه يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في بداية العام الجاري، فإنه يدعم الآن الهجمات المتجددة التي يشنها الكيان الإسرائيلي. ويرى خبير صحيفة هآرتس عاموس هرئيل في هذا الصدد: "إن إسرائيل انتهكت عن علم اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس ـ بموافقة الولايات المتحدة ـ لأنها لم ترغب في الالتزام الكامل بالشروط التي التزمت بها قبل شهرين". وتؤكد الأدلة الموضوعية أيضًا الدور الحاسم الذي لعبته أميركا في انتهاك المعاهدة.

1ـ رفع ترامب في البداية تعليق إرسال القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل إلى تل أبيب، ثم قرر تسليم 1800 قنبلة من طراز MK-84 إلى الكيان الإسرائيلي. في الواقع، من خلال تسليم هذه القنابل، سمح ترامب فعليًا للكيان باستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة والتسبب في خسائر بشرية واسعة النطاق.

2ـ يزعم ترامب أن لديه خطة سلام في الشرق الأوسط من خلال اقتراح نقل أكثر من مليون شخص من غزة إلى الأردن ومصر. وقال "أنت تتحدث عن 1.5 مليون شخص ونحن نقوم فقط بتنظيف كل شيء". ودعا خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى استقبال المزيد من المواطنين الفلسطينيين. وقال ترامب في مقابلة: "غزة شهدت الكثير من الصراعات على مر القرون، ولا أعلم، يجب أن يحدث شيء ما؛ إنها حرفيا مكان للدمار، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك، لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية وأبني مساكن في مكان آخر حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".

3ـ وفي نهاية المطاف، تحولت أجندة السياسة الخارجية الأميركية إلى ما هو أبعد من نص الاتفاق قبل بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين الطرفين لأن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، تجاهل الاتفاق السابق واقترح شروط وقف إطلاق نار جديدة، مطالبا بالإفراج عن المزيد من الأسرى الصهاينة قبل بدء المفاوضات لإنهاء الحرب.

في الواقع، يمكن القول إنه بعد قبول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اعتبر بمثابة انتصار لحماس، وخاصة مع تنفيذ المرحلة الثانية، فإن انسحاب تل أبيب من محوري فيلادلفيا ونتساريم سوف يتحقق بالكامل، وقد اتخذت الإدارة الأميركية الجديدة إجراءات دعماً لحليفتها وطرحت شروطاً جديدة.

وبينما يضغط الكيان المحتل على حماس للموافقة على هذه الشروط، عاد إلى الحرب من خلال انتهاك وقف إطلاق النار. وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الأهم للنظام المحتل، وهي التي تزود هذا الكيان بأكبر قدر من الأسلحة، وفي الوقت نفسه هي الدولة الوحيدة التي تمتلك نفوذاً حقيقياً ضد هذا الكيان. ولذلك، ما دامت الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بدعم وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فلن يكون هناك نهاية للحرب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالالتزامات الحقيقية والميدانية للمحتلين.

الأزمات الداخلية للكيان الصهيوني

إن البدء بحرب جديدة أو التهرب من الالتزامات هو دائما إحدى الأدوات التي يستخدمها الفاعلون في مواجهة الأزمات الداخلية. ورغم أن بداية عاصفة الأقصى والضربة القوية من حماس دفعت الصهاينة إلى تعليق صراعاتهم الداخلية وتشكيل جبهة عسكرية موحدة ضد حماس، إلا أن الصراع والأزمات أصبحا الآن السمة الرئيسية للسياسة الداخلية للنظام الإسرائيلي.

وتسعى الحكومة الائتلافية الحاكمة في الأراضي المحتلة إلى توسيع سيطرتها على فروع الحكومة الأخرى بعد 18 شهراً من الحرب. وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات واسعة النطاق بعد أن حاولت الحكومة إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي، وكذلك النائب العام، الذي كُلِّف بالتحقيق مع نتنياهو ومساعديه. ومن وجهة نظر كثيرين فإن خطوة نتنياهو تدمر استقلال القضاء.

وتدعم الفصائل اليمينية المتطرفة مثل الحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتريتش وحزب القوة اليهودية بزعامة إيتامار بن جوير بقوة استئناف الحرب مع حماس. وأشاد بن جوير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي ترك الحكومة في أوائل يناير/كانون الثاني احتجاجا على وقف إطلاق النار مع غزة، بهذه الخطوة وأعاد حزبه إلى الحكومة بعد استئناف الهجمات في 18 مارس/آذار، والتي أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.