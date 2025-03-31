قائد الثورة: لا نتوقع حدوث أي اعتداء من الخارج ولكن في حال حدوث ذلك فسيتلقون ضربة شديدة وقوية

القى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بعد اقامة صلاة عيد الفطر المبارك خطبة صلاة العيد.

وقال سماحته في الخطبة الاولى من الصلاة: "أهنئ الأمة الإيرانية بأكملها بعيد الفطر وعيد النوروز، يوم الجمهورية الإسلامية"، مضيفا: "إن الصيام والتعرف على القرآن وليلة القدر وأدعية وأذكار شهر رمضان تكون ثمرتها بناء الانسان والانسانية ".

وأضاف: "شهر رمضان شهر القرب من الله عز وجل، وهذا الشهر فرصة لنا لتطهير أنفسنا شهراً كاملاً.. إن التعرف على القرآن وليالي القدر في شهر رمضان'

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن حجم العمل الذي يتم إنجازه خلال شهر رمضان سيتم استغلاله، وقال: "في رمضان هذا العام كان الإقبال على تلاوة القرآن واضحا بشكل كامل، كما كان ملحوظاً هذا العام انتشار موائد الخير والإفطار في الأماكن العامة، والحضور الحماسي للشباب في مجالس الصلاة والدعاء، وشاركت جميع فئات الشعب بكل مظاهرها في هذه المجالس واستفادت استفادة كبيرة".

وفي إشارة إلى مسيرة يوم القدس الحماسية والحاشدة، قال آية الله الخامنئي: "لقد تم نقل العديد من الرسائل إلى العالم من هذه المسيرة، وأولئك الذين يجب أن يتلقوا هذه الرسائل شهدوا عظمة الشعب الإيراني".

وفي الخطبة الثانية من صلاة عيد الفطر المبارك قال قائد الثورة الإسلامية، في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة واحدة وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم. الكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية ويعتدي على سوريا ويصل إلى بضعة أمتار عن دمشق وكل ذلك نيابة عن المستعمرين".

وأشار سماحته إلى أنه سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني، والكل يجب أن يعلم أن مواقفنا هي كما في السابق، اذا قاموا بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة شديدة وقوية. اذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي.

وتابع سماحته: "هذا الكيان الإجرامي يجب أن يجتث من فلسطين، وسيتم اجتثاثه حتمًا. وعلى الجميع أن يسعوا لإزالة هذا الكيان الشرير من المنطقة."

وأكد قائد الثورة: "مواقفنا ثابتة ولم تتغير. يهددوننا بممارسات عدوانية، لكن ليعلموا أنه في حال ارتكاب أي اعتداء، فسيتلقون ضربة شديدة ومماثلة دون شك."

وأضاف سماحته: "إذا خطر ببال الأعداء أن يثيروا الفتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني نفسه سيكون هو من يرد عليهم."