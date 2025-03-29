الشهيد أبو حمزة يؤكد على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني قبيل استشهاده

عُرضت ضمن فعاليات يوم القدس العالمي في صنعاء، كلمة مسجّلة للناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، ناجي أبو سيف، كانت مخصصةً للمؤتمر الثالث لدعم فلسطين المحتلة، والذي أُقيم تحت عنوان "لستم وحدكم"، في العاصمة اليمنية.

أكد الشهيد أبو حمزة خلال الكلمة التي عُرضت الجمعة، "التزام مسار المقاومة والكفاح المسلّح، حتى التحرير"، مشيراً إلى أنّ المسار العسكري والحربي في "طوفان الأقصى سيؤسس حتماً لزوال" كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو حمزة "أنّنا أمام إنجاز كبير، وصمود قلّ نظيره في معركة طوفان الأقصى، التي ضربت البرنامج الصهيوني في مقتل"، و"شكّلت نقطة تحول استراتيجي كبير، ما يحتّم أخذ العبر والبناء على هذا الإنجاز".

كذلك، أشار إلى أنّ جبهةً مضادةً للمشروع الغربي - الصهيوني، وهي محور المقاومة، الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن وإيران والعراق، مؤكداً "ضرورة أن يلتحق كل الأحرار في العالم بمحور المقاومة الصادق الواضح الشريف".

ودعا أيضاً إلى وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، "الذي ينتهز الفرص للفتك بدولنا العربية فرادى"، وقطع العلاقات بصورة تامة معه، وإلى الوحدة الإسلامية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتعزيز صموده.

وأوضح، في هذا السياق، أنّ "فكرة تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين جاءت كامتداد واضح للاستعمار الظالم، ومنع أي وحدة في العالمين العربي والإسلامي".