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إيران تدين بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي الجديد على لبنان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني اليوم (الجمعة) على مناطق سكنية في بيروت تزامنا مع يوم القدس العالمي معربا عن اشمئزاز العالم من الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والذي يعتبر انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.
رمز الخبر: ۷۱۱۸۱
تأريخ النشر: 29 March 2025

أعرب إسماعيل بقائي، مساء الجمعة، عن اشمئزازه من هذا العمل الإجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني، والذي يعد انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وأشار إلى المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفعال في هذا الشأن ووضع حد للانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الذرائع التي ساقها الكيان الصهيوني لتبرير العدوان على لبنان غير مبررة ولا أساس لها على الإطلاق، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة الفوضى المستمرة التي يرتكبها الكيان المحتل في المنطقة - من غزة إلى لبنان وسوريا - والتهديدات المتزايدة التي يفرضها ضد السلام والأمن الدوليين".

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