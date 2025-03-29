انطلقت صباح اليوم مسيرات يوم القدس العالمي في انحاء ايران الاسلامية في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان بمشاركة شعبية واسعة.

مسيرات يوم القدس العالمي في انحاء إيران في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان

انطلقت صباح اليوم مسيرات يوم القدس العالمي في انحاء ايران الاسلامية في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان بمشاركة شعبية واسعة.

تم تسمية يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس بمبادرة من مفجر الثورة الإسلامية الامام الخميني(رض) كخطوة رائعة لحماية الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الذي عاش سنوات طويلة في النزوح والمعاناة في وطنه ووقف خالي الوفاض لحماية أرضه في مواجهة الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح.

القدس هي القبلة الأولى للمسلمين في العالم، وهي القبلة التي ظلت لسنوات تحت سيطرة الكيان الصهيوني وهجر سكانها إلى جميع أنحاء العالم. النازحون الذين يقضون حياتهم في انتظار العودة إلى وطنهم ولكنهم لا يفقدون الأمل. وفي غضون ذلك، عززت تسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس قبل سنوات الأمل بتحرير القدس في نفوس الفلسطينيين، وجمعت العالم أجمع مع سكان فلسطين في الحملة الدولية لتحرير القدس.

ويشارك المسلمون في جميع أنحاء العالم، مثل الإيرانيين، بآخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام من خلال تنظيم مسيرات دعماً للشعب المضطهد في غزة. وفي بعض البلدان، تسعى شرائح مختلفة من السكان، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون، إلى رفع الوعي بضرورة تحقيق حقوق سكان فلسطين وغزة من خلال عقد جلسات ثقافية، وإقامة معارض فنية، وتقديم التبرعات الخيرية.

مسيرة يوم القدس في محافظة غلستان

أقيمت مسيرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي في محافظة غلستان بالتزامن مع أجزاء أخرى من إيران الإسلامية ودول أخرى. وتجمع أهالي هذه المحافظة في المواقع المحددة لمسيرات يوم القدس في وقت مبكر من صباح الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأظهروا غضبهم على الظالمين.

مسيرة يوم القدس العالمي في مدینة بوشهر جنوب البلاد

انطلقت قبل ساعة مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة بوشهر بمشاركة مختلف شرائح الشعب والمسؤولين حاملین الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحمل شعارات تدعم الشعب الفلسطيني وغزة، معبرين عن اشمئزازهم من النظام الصهيوني سيئ السمعة.

ويتحرك أهالي بوشهر على طرق محددة نحو مسجد صلاة الجمعة في بوشهر، وهم يهتفون "الله أكبر" و"القدس لنا"، ويرددون هتافات "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا".

مسيرة يوم القدس العالمي في شيراز

انطلقت منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة شيراز جنوب البلاد بمشاركة شرائح مختفلة من اهالي المدينة.

مسيرة يوم القدس العالمي في رشت

انطلقت قبل ساعة مسيرة يوم القدس العالمي في محافظة غيلان وعاصمتها مدينة رشت في شمال ايران بمشاركة مختلف شرائح السكان والمسؤولين، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحمل شعارات تدعم الشعب الفلسطيني وغزة، معبرين عن اشمئزازهم من الكيان الصهيوني سيئ السمعة.

ويتحرك أهالي غيلان في طرق محددة نحو مسجد صلاة الجمعة في رشت، وهم يهتفون "الله أكبر" و"القدس لنا" ويرددون هتافات "الموت لإسرائيل والموت لأمريكا".

أهالي خوزستان يهتفون بقبضاتهم المرفوعة مطالبين بإزالة الكيان الصهيوني

في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي أطلق عليه اسم "يوم القدس العالمي" بمبادرة من الإمام الخميني (رض)، شارك أهالي خوزستان في مسيرات مختلفة في مدن هذه المحافظة بحضورهم الواسع والعظيم. وتشير التقارير إلى أن حضور أهالي خوزستان هذا العام كان أكثر حيوية وروعة مقارنة بالأعوام السابقة. كانت مسارات المسيرة مليئة بالناس، وكانت الأرض تهتز تحت أقدام المتظاهرين من شدة حضورهم وتصميمهم. ويعكس هذا الاستقبال الواسع أهمية يوم القدس لدى شعب الأهواز والتزامهم بهذه القضية العالمية.

اقامة مسيرة يوم القدس العالمي في أصفهان

اقيمت مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة أصفهان في الساعة العاشرة صباحاً بحضور مسؤولين وشرائح مختلفة من المواطنين، على سبعة طرق باتجاه ساحة الإمام الخميني التاريخية. كما اقيمت صلاة الجمعة السياسية بعد المسيرة في نفس الساحة بإمامة حجة الإسلام والمسلمين الحاج سيد أحمد محمودي، إمام الجمعة المؤقت في أصفهان.

مسيرة يوم القدس في البرز

اقام اهالی محافظة البرز غرب العاصمة طهران، مسيرات يوم القدس العالمي بمشاركة واسعة مترددين شعارات داعمة لفلسطين والقدس الشريف واهالي غزة ولبنان ومناهضة للكيان الصهيوني ومناصريه الظالمين.

مسيرة يوم القدس العالمي في كردستان

شارك اهالي محافظة كردستان في غرب إيران بمسيرات يوم القدس العالمي ونزلوا الى الشوارع بحماس وبحفاوة.

انطلاق مسيرة يوم القدس في مدينة مشهد

اقام اهالي مدينة مشهد في شرق ايران منذ الساعات الاولى من اليوم مسيرات يوم القدس العالمي.