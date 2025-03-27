القوات المسلحة الیمنیة تستهدف حاملة الطائرات الامريكية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية،الیوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وأهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة.

أوضحت القوات المسلحة في بيان أنها وفي إطار الرد العدوان الأمريكي على بلدنا وفي الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني السادس والعشرين من مارس وفي إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمرِ وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” التي ينطلق منها العدوان على بلدنا.

وأكدت أن المواجهة والاشتباك استمر لعدة ساعات فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات.

وأضافت القوات المسلحة أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، والاستمرار في إسناده ودعمه، وفي وقت سابق استهدف سلاح الجو المسير أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد. وكذلك الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلن عنها سابقاً والاستمرار في تنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعت القوات المسلحة كل الأحرار من أبناء أمتنا إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة.