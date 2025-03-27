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اللواء باقري خلال الكشف عن المدينة الصاروخية: قبضتنا الحديدية أقوى بكثير

اكد رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، خلال الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري، ان قبضتنا الحديدية أقوى بكثير.
رمز الخبر: ۷۱۱۷۳
تأريخ النشر: 26 March 2025

قال رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال الكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري: جميع الجوانب اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية "الوعد الصادق 2" بعشرات المرات قد وضعت في مسار التنفيذ، مضيفا: قبضتنا الحديدية أقوى بكثير.

وتابع رئيس هيئة الاركان العامة: سرعة تطور قوتنا الصاروخية أسرع بكثير من سرعة إصلاح نقاط الضعف لدى العدو، وسوف يتخلف العدو بالتأكيد عن الركب.

واكد اللواء باقري ان القوات المسلحة الايرانية تواصل مسيرة النمو والتقدم وتعزيز قدراتها بكل جدية.

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اللواء باقري خلال الكشف عن المدينة الصاروخية: قبضتنا الحديدية أقوى بكثير
حرس الثورة يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية