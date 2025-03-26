قال وزير الخارجية الايراني: لم نرد حتى الآن على الرسالة الأمريكية، ويتم إعداد الرد على هذه الرسالة وسيتم تقديمها قريبا عبر القنوات المناسبة.

عراقجي: لم نرد على رسالة ترامب حتى الآن

قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، "لم نرد بعد على الرسالة الأمريكية، ويتم إعداد الرد على هذه الرسالة وسيتم تقديمها قريبا عبر القنوات المناسبة".

وأوضح أننا لن نجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية وتشديد العقوبات، مضيفا: "نجري حاليا محادثات مع الترويكا الأوروبية". نحن لا نترك طاولة المفاوضات أبدًا.

وأضاف عراقجي: "نرحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان بشأن نص معاهدة السلام". ونحن نشجع الطرفين على التوقيع على التفاهم النهائي.

وأكد وزير الخارجية: أن إيران تدعم تطوير التعاون الاقتصادي وفتح طرق التجارة مع احترام وحدة أراضي الدول.