استشهد 23 شخصا وأصيب عدد آخر بجروح -منذ فجر اليوم الثلاثاء- جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين، ضمن تصعيد استأنفته إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الجاري.

23 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

استشهد في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة قيزان النجار.

وفي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين.

وسبق ذلك، حدوث إصابات في قصف منزل بمنطقة مصبح في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أصيب فلسطيني في قصف طال شرق عبسان الكبيرة إضافة إلى 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا، في استهداف مربع سكني بمخيم البريج وسط القطاع وشارع النخيل بدير البلح.

وفي منطقة الزوايدة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يضم عددا من العائلات النازحة مما أسفر عن إصابات عدة.

كما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على أهداف في مدينة غزة، إحداها استهدفت مركبة جيب فارغة بمنطقة الطيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم -منذ تجدد الحرب في غزة- أكثر من 100 مركبة تستخدمها حركة حماس في عملياتها العسكرية.

وأضاف "مستمرون في العمل ضد التنظيمات المسلحة في غزة لإزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل".