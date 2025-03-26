اردوغان يهنئ بزشكيان بحلول عيد النوروز

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الرئيس الايراني، بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الايرانية.

هنأ الرئيس التركي الرئيس الإيراني والشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز 1404 (رأس السنة الايرانية).

وجاء في رسالة اردوغان: بمناسبة عيد النوروز، الذي تنبض فيه الطبيعة بالحياة من جديد، وتستيقظ التربة وتزهر الآمال، أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامتكم ولشعب إيران الصديق.

واضاف: إن النوروز، هذا التقليد القديم الذي بقي على مدى قرون عديدة، يذكرنا مرة أخرى بأهمية المصالحة والأخوة والتضامن. وأتمنى من أعماق قلبي أن ينثر عيد النوروز بذور الأمل في السلام العالمي، وأن يبشر بعصر جديد يجد فيه الحوار والتعاون بين الأمم أبعادا جديدة. في عيد النوروز هذا، أود أن أعزز جذور الصداقة العميقة والروابط الأخوية بين بلدينا وأن نعزز تعاوننا قدر الإمكان.

وبمناسبة هذا اليوم الميمون، أتمنى لفخامتكم الصحة والسعادة، ومستقبلا مليئا بالمصالحة والفخر والرخاء للأمة الإيرانية.