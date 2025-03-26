نائب وزير النفط الايراني يرد على المزاعم المنسوبة لوزير النفط العراقي

اكد نائب وزير الشؤون الدولية والتجارة الايراني ان عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا للمعايير والمقاييس المقبولة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط.

نفى نائب وزير الشؤون الدولية والتجارة الايراني بشكل قاطع المزاعم المنسوبة لوزير النفط العراقي حول احتجاز الولايات المتحدة لعدد من ناقلات النفط الإيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية، وقال: إن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا للمعايير والمقاييس المقبولة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط.

واضاف علي محمد موسوي نائب وزير الشؤون الدولية والتجارة الايراني، ان التحقيقات تظهر أن تصريحات وزير النفط العراقي تم نقلها بشكل منقوص وأنه استند في هذا الادعاء إلى أقوال مسؤولين أميركيين.

وتابع قائلا : من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الأميركيين، والذي يتماشى مع السياسة غير القانونية وغير المبررة لهذا البلد المتمثلة بتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، ليس له أساس أو مصداقية.

وخلص الى القول بأن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا للمعايير والمقاييس المعتمدة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط، وأن خلق مثل هذه الأجواء السلبية والخبيثة لن يؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية.