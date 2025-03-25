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لافروف: العلاقات بين موسكو وطهران ودية والتعاون في ازدهار

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على التطور المتزايد وازدهار العلاقات بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۱۱۶۰
تأريخ النشر: 24 March 2025

شدد لافروف خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق دعم الدبلوماسية العامة "ألكسندر ميخايلوفيتش غوتشاكوف" على أهمية تطوير العلاقات والتعاون بين موسكو وطهران وبكين وبيونغ يانغ.

وأشار لافروف في هذا الاجتماع إلى أن التعاون مع الصين في إطار الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي يحقق نتائج مثمرة.

كما أكد على أن عملية إنشاء عالم متعدد الأقطاب بشكل أكثر عدلاً وتوازناً تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن العلاقات الودية والتعاون مع الصين، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشهد ازدهاراً.

تأتي تصريحات لافروف حول ازدهار العلاقات الروسية الإيرانية في وقت كانت فيه الدولتان قد وقعتا في يناير اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وقد تم توقيع هذه المعاهدة في 17 يناير 2025 في مدينة موسكو بين مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، وفلاديمير بوتين، نظيره الروسي، مما سيسهم في تعميق العلاقات بين البلدين.

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