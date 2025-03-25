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عراقجي: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا تحت الضغط

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، أن السياسة الواضحة لبلاده هي عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة تحت الضغط الأقصى والتهديدات المستمرة.
رمز الخبر: ۷۱۱۵۷
تأريخ النشر: 24 March 2025

وفي تصريح له على هامش حضوره اجتماع لجنة النيروز لجمعية الهلال الأحمر، قال عراقجي للصحفيين رداً على سؤال حول موضوع المفاوضات مع أمريكا: "لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما لم يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه إيران وشعبها".

وأضاف: "مع الاتهامات التي تُوجه يومياً من قبل الأمريكيين ضد إيران، والسياسات التي تُعلن باستمرار، والمطالب غير المعقولة وغير المقبولة، لن نشارك في أي مفاوضات مباشرة مع الأطراف الأمريكية، لكننا نترك الباب مفتوحاً للمفاوضات غير المباشرة، ولدينا إمكانية ذلك عبر قنوات مختلفة".

وشدد عراقجي على أن "هدفنا ومهمتنا هي تحقيق مصالح وأمن الوطن وشعب إيران، وفي هذا السياق، لن نفوت أي فرصة".

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة الخارجية لتحقيق شعار العام الذي أطلقه قائد الثورة تحت عنوان "الاستثمار من أجل الإنتاج"، قال: "يجب على الجميع العمل بجد لتحقيق هذا الشعار عملياً. نحن في وزارة الخارجية نركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك استثمارات الإيرانيين المقيمين في الخارج في مجال الإنتاج".

وأضاف: "كما قال قائد الثورة، فإن الاستثمار من أجل الإنتاج لا يقتصر على الاستثمارات الأجنبية، بل يجب أن تسهم الفرص الداخلية ورؤوس أموال الإيرانيين في الخارج في تعزيز الإنتاج".

وأكد عراقجي: "نأمل أن تسهم الحكومة في تسهيل القوانين المتعلقة بالإيرانيين في الخارج، بما في ذلك التنقل ونقل أموالهم، وأن تكون القوانين في هذا الصدد أكثر بساطة وسلاسة، مما يتيح مزيداً من الفرص للإيرانيين في الخارج للعودة إلى الوطن".

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