قائد الثورة الاسلامية: الامريكيون سيتلقون صفعة قوية اذا ارتكبوا عملا خبيثا ضد إيران

استقبل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الجمعة حشدا من الشعب الايراني وعددا من المسؤولين بمناسبة عيد النوروز وحلول العام الشمسي الجديد.

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، شرائح مختلفة من المواطنين وجمعا من المسؤولين في حسينية "الإمام الخميني (رض)" بمناسبة عيد النوروز صباح الیوم الجمعة.

وقال سماح قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذا اللقاء التي تم بثها على الهواء مباشرا: "يعتبر الشعب الإيراني عيد النوروز عيدًا معنويا"، مضيفا: "إن الصلاة مؤثرة في الحياة الشخصية والأعمال العظيمة".

وأوصي الناشطين الثقافيين بالاهتمام بدراسة وتدريس نهج البلاغة هذا العام، وقال: "لا تفوّتوا فرصة الدعاء والتضرع في هذه الليالي، حيث ان الشباب، يمكنهم بقلب واحد، ودعاء واحد، وإخلاص واحد، تغيير مصير حياتهم، بل ومصير أمة بأكملها",

وتابع آية الله الخامنئي: "في الصراع بين الحق والباطل، النصر للحق، ولكن جبهة الحق ستدفع الثمن أيضًا"، مبينا: "ولا شك أن هذه المقاومات ستؤدي في النهاية إلى هزيمة العدو والكيان الصهيوني".

كما أشار سماحته الى التهديدات التي تعرب عنها السلطات الامريكية ضد الشعب الايراني وقال: "ينبغي للأميركيين أن يعلموا أنه لايمكنهم تحقيق اي مكاسب بالتهديد امام الشعب الايراني، كما ينبغي أن يعلموا أنه إذا أقدموا على أي فعل خبيث تجاه الأمة الإيرانية فإنهم سيتلقون صفعة شديدة".

يتبع...