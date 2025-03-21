عراقجي: إيران مستعدة للتفاوض ولكن من منطلق المساواة وضمان مصالح الشعب

في رسالته بمناسبة عيد النوروز، أكد وزير الخارجية أن الشعب الإيراني لن ينحني أمام أي قوة سوى الله عز وجل، مؤكدا ان .إيران مستعدة للتفاوض ولكن من منطلق المساواة وضمان مصالح الشعب.

في رسالة تهنئة بمناسبة حلول العام الشمسي الجديد 1404 هـ، أكد السيد عباس عراقجي أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمون بالدبلوماسية والحوار، وقال: "نعتقد أن الدبلوماسية بديل أكثر ملاءمة للسياسات الأحادية الجانب والضغوط غير العادلة والعقوبات القاسية والتهديدات والترهيب".

وأضاف: "لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للحوار والمفاوضات، ولكن المفاوضات التي تتم من موقع متساوٍ وتخدم مصالح الشعب الإيراني".

وأكد أننا مستمرون في التمسك بهذه السياسة، وقال: "الشعب الإيراني شعب شريف وكريم، ويتمتع بالثقة بنفسه، ولا ينحني أمام أي قوة سوى الله عز وجل"، مضيفا: "في هذا العام، وبعون الله تعالى، سنواصل تعزيز السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنفس المنطق".

وأكد وزير الخارجية أننا لن نتنازل عن مصالح الأمة الإيرانية، معرباً عن أمله: "أن يكون العام الجديد فرصة أفضل لخدمة الشعب الإيراني وتحقيق أهداف جديدة وأعلى وأنبل للشعب الإيراني، وأنا متفائل للغاية".

وختم بقوله: "نبدأ العام الجديد بأمل كبير ونتقدم للأمام بجهد أكبر. وأنا على ثقة بأن العام الجديد، بعزيمة الشعب الإيراني وحماسته وصبره، بقيادة قائد الثورة الاسلامية وإدارة الرئيس المحترم، سيكون إن شاء الله عام مزيد من الرخاء والتقدم لإيران الحبيبة".