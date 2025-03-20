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جلالي: المقاومة مستقلة بينما الدول الغربية تريد ربط جميع تطورات المنطقة بايران

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا كاظم جلالي، ان حزب الله يتصرف باستقلالية عن ايران وكانت ومازالت لديه قيادته، كما ان سائر مجموعات المقاومة في فلسطين واليمن العراق يتخذون القرارات بانفسهم، لكن الدول الغربية تريد ربط جميع تطورات المنطقة بايران.
رمز الخبر: ۷۱۱۴۹
تأريخ النشر: 19 March 2025

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا كاظم جلالي في معرض اشارته الى اتهامات امريكا لايران قال انهم لا يتمكنون من المقاومة ويرون ان المقاومة باقية لا تزول، فيلجأون الى الاسقاط ويتهمون ايران بدلا من تناول جذور الازمة.

واضاف جلالي الذي استضاف جمعا من علماء الدين والشخصيات الثقافية الروسية على مادبة الافطار ان المقاومة هي تيار مستقل عن ايران وقائم على ارادة قائدته وطاقاته.

واكد ان حزب الله يتصرف باستقلالية عن ايران وكانت ومازالت لديه قيادته، كما ان سائر مجموعات المقاومة في فلسطين واليمن العراق يتخذون القرارات بانفسهم، لكن الدول الغربية تريد ربط جميع تطورات المنطقة بايران.

واوضح السفير الايراني في جانب اخر ان ايران لم يكن لها دور في عملية طوفان الاقصى مضيفا اننا نعلن بصورت عال اننا ندافع عن تيار المقاومة، لكن لا يجب تصور أنهم احياء من خلال دعمنا لهم، بل انهم يقفون على اقدامهم ويتخذون القرارات بانفسهم.

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