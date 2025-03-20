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جميع أعضاء مجلس الأمن يدينون حصار غزة باستثناء أمريكا

أدان أعضاء مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة، استئناف الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
رمز الخبر: ۷۱۱۴۷
تأريخ النشر: 19 March 2025

أدان معظم أعضاء المجلس الهجمات الجوية القاتلة وغير المتوقعة التي استهدفت المدنيين في غزة. وادعى الممثل المؤقت للولايات المتحدة، مستندًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع حماس"، أن "حماس لا تزال تستخدم البنية التحتية المدنية كمنصة لإطلاق النار"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تدين هذا الفعل، كما ينبغي على الآخرين أن يدينوه أيضًا.

من جهته، قال الممثل الروسي في مجلس الأمن إن استئناف الهجمات الإسرائيلية يعني "طرد سكان غزة من أراضيهم"، مؤكدًا أن المجلس يجب أن "يبذل قصارى جهده لاستئناف وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن" وأن الأخطاء السابقة يجب ألا تتكرر.

كما أشار الممثل الجزائري في الأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل تستخدم الجوع كأداة حرب"، مؤكدًا أن "وقت المحاسبة قد حان، ولا أحد فوق القانون". وأضاف أن العالم لم يعد قادرًا على تجاهل حقيقة الاحتلال المريرة.

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