النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۹مشاهدات
‍ پ

وزير خارجية روسيا يهنئ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة قدوم عيد النوروز

هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة وجهها إلى سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الشمسية الجديدة.
رمز الخبر: ۷۱۱۴۶
تأريخ النشر: 19 March 2025

بعث وزير خارجية روسيا رسالة تهنئة الى وزير الخارجية الايراني في هذه الرسالة، أعرب فيها عن سروره بتحسن العلاقات الروسية الإيرانية، وتوقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي خلال العام الماضي والزيادة السريعة في التبادلات التجارية وتنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات البنية التحتية.

کما أعرب عن أمله في أن تستمر المشاورات والتنسيق الوثيق بين إيران وروسيا بشأن القضايا المهمة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلاً عن التعاون بين الطرفين لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على المستوى الرفيع بين البلدين في العام الجديد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
جلالي: المقاومة مستقلة بينما الدول الغربية تريد ربط جميع تطورات المنطقة بايران
مظاهرات أمام البيت الأبيض نصرة لغزة
جميع أعضاء مجلس الأمن يدينون حصار غزة باستثناء أمريكا
وزير خارجية روسيا يهنئ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة قدوم عيد النوروز
بقائي: يوم تأميم صناعة النفط الإيرانية رمز للإرادة الوطنية في مواجهة البلطجة
ممثل ایران لدى الامم المتحدة: العالم اليوم بحاجة إلى روح ورسائل النوروز أكثر من أي وقت مضى