بقائي: يوم تأميم صناعة النفط الإيرانية رمز للإرادة الوطنية في مواجهة البلطجة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان يوم تأميم صناعة النفط الإيرانية رمز للإرادة الوطنية والدفاع عن الكرامة.

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، رسالة بمناسبة يوم تأميم صناعة النفط الإيرانية.

وكتب بقائي: "يوم 19 مارس ليس مجرد مناسبة في التقويم، بل هو شهادة على تصميم الإيرانيين على مقاومة الترهيب والظلم ورمز للإرادة الوطنية في حكم مصيرهم والدفاع عن الكرامة الوطنية".

وأضاف: "يستمر هذا الطريق بقوة، مدعوماً بالشعب، ومعتمداً على القدرة الوطنية، والذكاء، والاستفادة من التجارب التاريخية المرة والحلوة".

يذكر انه يصادف اليوم 19 من شهر مارس يوم تأميم صناعة النفط الإيراني بقيادة رئيس الوزراء أنذاك محمد مصدق و هو يعتبر أحد أعظم الإجراءات في التاريخ المعاصر من أجل حرية وتنمية الأمة الإيرانية.