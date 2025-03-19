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إيران وروسيا تتبادلان وجهات النظر حول سياسات الإدارة الأمريكية

التقى ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يزور طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي.
رمز الخبر: ۷۱۱۴۳
تأريخ النشر: 18 March 2025

التقى ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يزور طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدولية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني، والتطورات المتعلقة بأوكرانيا، وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار المشاورات والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعددية وترسيخ سيادة القانون والقوانين الدولية.

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