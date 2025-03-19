حكومة غزة: استشهاد أكثر من 322 فلسطينيا خلال 5 ساعات فقط

أعلنت حكومة غزة أن أكثر من 322 فلسطينياً استشهدوا خلال 5 ساعات فقط إثر الاعتداءات الإسرائيلية.

أعلنت دائرة الإعلام الحكومي في غزة، أن أكثر من 322 فلسطينياً سقطوا بين شهيد ومفقود واصابة العشرات في هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الخمس الماضية فقط.

وأدانت حكومة غزة بأشد العبارات الجرائم البربرية المتواصلة للاحتلال الصهيوني، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذه الجرائم.

وأكد البيان أن جرائم الاحتلال الصهيوني الوحشية تستمر في ظل حصار كارثي يعيشه قطاع غزة وإغلاق كافة المعابر. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني في المنطقة، حيث يفتقر أكثر من 2.4 مليون من سكانها إلى الحد الأدنى من البنية التحتية الأساسية للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء ومياه الشرب وحليب الأطفال وغيرها من الضروريات.

وأضاف البيان أن الصهاينة يستخدمون منع شحنات الغذاء كوسيلة حرب لإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وتابع البيان أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه الشروط وسيواصل نضاله المشروع حتى انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية ونيل حقوقه كاملة.

وطالبت حكومة غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتها والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق النساء والأطفال والمدنيين، ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية على هذه الجرائم.