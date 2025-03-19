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أوليانوف: نهج الدول الغربية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني سلبي

انتقد مندوب روسيا لدى فيينا النهج "السلبي" للدول الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأعلن أن مندوبي الصين وروسيا في فيينا سيلتقون اليوم مع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي المتواجد في فيينا.
رمز الخبر: ۷۱۱۳۸
تأريخ النشر: 18 March 2025

انتقد ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا في فيينا، خلال مؤتمر صحفي، نهج الدول الغربية تجاه الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال اوليانوف في مؤتمر صحفي: "في الواقع، يجب أن نعترف بأن الدول الغربية تضغط على إيران ان تقوم بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتأتي تصريحات أوليانوف في أعقاب تقرير قدمه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن المستويات العالية لتخصيب اليورانيوم في إيران والمخاوف التي أعربت عنها الدول الغربية بشأنها.

وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع السابق لمجلس المحافظين، قال غروسي: "منذ التقرير السابق، ارتفعت احتياطيات إيران من اليورانيوم حتى نسبة نقاء 60% من اليورانيوم 235 من 182 كيلوغراماً في الربع السابق إلى 275 كيلوغراماً"، مضيفا: "إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بالتخصيب إلى هذا المستوى، وهذا أمر يثير قلقي الشديد".

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أوليانوف: نهج الدول الغربية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني سلبي