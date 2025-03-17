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غريب آبادي: إيران ملتزمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في إطار الضمانات

في إشارة إلى مشاوراته الصريحة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال نائب وزير الخارجية الايراني ان إيران، في إطار حماية أمنها ومصالحها الوطنية، ملتزمة بالتعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات".
رمز الخبر: ۷۱۱۳۷
تأريخ النشر: 17 March 2025

كتب كاظم غريب آبادي في X: أجريت محادثة صريحة وبناءة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة وتبادل الآراء حول التعاون بين إيران والوكالة، وحل القضيتين المتبقيتين، وأمن المنشآت النووية، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات".

وقال: "إن إيران والوكالة لديهما تاريخ طويل من التعاون الذي يمكّنهما من حل الخلافات القليلة القائمة، شريطة أن تنتهي الضغوط السياسية الخارجية على الوكالة وأن تتبنى الوكالة نهجاً مستقلاً وفنياً ونزيهاً ومهنياً".

وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "بينما تحمي إيران أمنها ومصالحها الوطنية، فإنها ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التزاماتها بالضمانات".

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