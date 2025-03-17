حركة النجباء: الولايات المتحدة تهاجم اليمن بدورها كمدافع للكيان الصهيوني/ سترون عاقبة الظلم والعدوان

أعربت حركة النجباء عن استنكارها للعدوان الخبيث والظالم الذي شنته الولايات المتحدة على اليمن، مؤكدة أن هذا الظلم لن يدوم.

صرح الموقع الإعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن المجلس السياسي للحركة أصدر بيانًا عقب الهجمات الأمريكية الليلة الماضية على اليمن.

ولكم فيما يلي نص البيان:

اليوم وغداً نقولها بملء الفم: ان الوجود الأمريكي في المنطقة لم يجلب الا الويلات والقتل والتشريد وابادة سكان هذه المنطقة، التي لم ترَ خيراً ولا استقراراً عند حلول دولة الظلم والتخريب ونهب الخيرات في اي مكان.

وبعد وقف اطلاق النار في غزة الاباء وبدء محور المقاومة في التهدئة دعماً منه للسبل التي تُسهم في إيصال المساعدات لسكان غزة المبادة والمظلومة ووفقاً لالتزامات الدول الضامنة، نرى ازدواجية امريكا راعية الارهاب تكشف عن خبثها ودناءتها، فنجدها اليوم تعتدي على يمن الصمود والبطولة والكرامة، لتمثل دور الحامي والمدافع عن المجرم الصهيوني، وفي الوقت نفسه لا يرون اطفال فلسطين والابادة الحاصلة هناك.

ان التمادي والعدوان الفج والمتمثل باقبح صور الظلم لن يستمر ولن ينال ما يريد من عزة وصمود الشعوب الحرة، وسنرى وترون، ونسمع وتسمعون، والعاقبة للمتقين.