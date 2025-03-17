جلالي: شعب غزة بمقاومته الشجاعة قد لقّن الكيان الصهيوني درساً لا ينسى

صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي انه "على الرغم من المشاكل العديدة التي خلقها الغرب، فإن العالم الإسلامي لديه أيضًا آمال كبيرة في التغلب على هذا الوضع بالأمل والوحدة".

ذكر تقرير صدر عن السفارة الإيرانية في روسيا أن السفير كاظم جلالي أدلى بهذه التصريحات خلال مأدبة إفطار أقيمت في موسكو بدعوة من حجة الإسلام الموصلي ممثل المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني.

وفي هذه المراسم استذكر جلالي معاناة شعب غزة وقال: "خلال العام والنصف الماضيين ارتكب الكيان الصهيوني عملياً اكبر الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكننا اليوم نرى أن شعب غزة بمقاومته الشجاعة قد لقّن الكيان الصهيوني درساً لا ينسى".

ووصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقف إطلاق النار بأنه علامة انتصار لحماس والمقاومة، واضاف أن "أولئك الذين قالوا إنه يجب القضاء على حماس والمقاومة اضطروا في النهاية إلى التفاوض مع المقاومة وحماس والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. إن الاتفاق وقف إطلاق النار هو في الواقع نوع من الهزيمة والعجز للكيان الصهيوني".

وقال إننا نشهد اليوم قتل المسلمين في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك في سوريا واليمن، على يد أعداء الإسلام، ودعا إلى الوحدة بين المسلمين والحكومات الإسلامية للتغلب على هذه التحديات.

واختتم جلالي كلمته معرباً عن أمله في أن تقف الحكومات الإسلامية إلى جانب الأمة الإسلامية وأن يتمكن العالم الإسلامي من خلال الوحدة والتآزر من الخروج من المآزق التي يخلقها العالم الغربي بقيادة أميركا للمسلمين.