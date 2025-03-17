أهداف الولايات المتحدة من شن هجمات عسكرية كبيرة على يمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن نحو 40 غارة أميركية على العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء أسفرت في إحصائية غير نهائية عن إستشهاد 32 شخصا، وإصابة أكثر من مائة، معظمهم من النساء والأطفال.

القسم الدولي لموقع "تابناك": أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن نحو 40 غارة أميركية على العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء أسفرت في إحصائية غير نهائية عن إستشهاد 32 شخصا، وإصابة أكثر من مائة، معظمهم من النساء والأطفال، وسط توقعات باستمرار العمليات لأسابيع. وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة قد أفادت بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي صنعاء، مما أسفر عن إستشهاد 10 أشخاص وإصابة 13. واستهدفت غارات أخرى منطقة عطان وجربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وفي صعدة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بارتفاع عدد ضحايا الغارات على منزلين في منطقة قُحزة شمالي المدينة إلى 10 شهيد و13 مصابا‫ من جهتها، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أنها شنت سلسلة غارات على أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن. وقالت إنها نفذت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للجماعة في جميع أنحاء اليمن، مرجعة الضربات إلى ما اعتبرته دفاعا عن المصالح الأميركية، وردعا للأعداء واستعادة لحرية الملاحة البحرية، وفق تعبيرها.

ترامب يتوعد

وانتقد ترامب في منشور له على "تروث سوشيال" تعامل سلفه بايدن بشأن الحوثيين، واصفا إياه بأنه "ضعيف بشكل يرثى له"، مشيرا إلى أن هذا التراخي سمح للحوثيين بمواصلة هجماتهم. وأضاف أنه لم تعبر أي سفينة تجارية أميركية قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن بأمان منذ أكثر من عام، بينما تعرضت آخر سفينة حربية أميركية مرت عبر البحر الأحمر لهجمات حوثية متكررة قبل 4 أشهر. وأضاف ترامب أن هجمات الحوثيين، الذين وصفهم بـ"المجرمين المدعومين من إيران"، تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد العالمي. وحذّر ترامب الحوثيين قائلا إن وقتهم قد انتهى وهجماتهم يجب أن تتوقف فورا، وإذا لم تتوقف، فستنزل عليهم نيران جهنم كما لم يروا من قبل.

أنصارالله يصدر بيان

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة. وقال: "العدوان على اليمن تشجيع لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة"، مشددا على أن "ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي". وأضاف: "الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة". وشدد الناطق باسم "أنصار الله" على أن "الحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية جاء بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء"، مؤكدا أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن". وتابع: "الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".

أول رد فعل إيراني على الهجمات ضد اليمن ورسالة إلى المسؤولين الأمريكيين

خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المسؤولين الأمريكيين داعيا إياهم إلى وقف "دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي وقتل اليمنيين". وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "كفوا عن دعم الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي، وتوقفوا عن قتل اليمنيين. وليس لواشنطن الحق في فرض سياستها الخارجية على إيران". وأضاف: "الإدارة الأمريكية لا يحق لها إملاء السياسة الخارجية الإيرانية، وقد انتهى ذلك العهد منذ عام 1978". كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه تم "خداع" الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، العام الماضي لدفع مبلغ غير مسبوق قيمته 23 مليار دولار لإسرائيل، "مما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني". وقال: "العالم يعتبر أمريكا مسؤولة عن هذه الجرائم بشكل كامل".

3 أهداف لضربات واشنطن على أنصارالله

بعد شن هجمات كبيرة على مناطق متفرقة من اليمن، قال مصدران أميركيان إن ضربات واشنطن الحالية لها 3 أهداف. فعلى المدى القصير، تستهدف الضربات منصات إطلاق صواريخ يمنية تنقل نحو ساحل البحر الأحمر استعدادا لهجمات جديدة على السفن، حسبما أفاد المصدران لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. كما تستهدف الضربات قادة جماعة أنصارالله بشكل شخصي، علما أن مصادر مطلعة ذكرت أن من بين المواقع التي تلقت غارات منازل قادة أنصارالله يقيمون في صنعاء وصعدة. أما الهدف الثالث فهو توجيه رسالة إلى إيران مفادها أنها قد تكون التالية، حسبما أفاد المصدران. في حين أن اللواء سلامي أعلن أن هذه التهديدات الأمريكية ضد إيران فارغة وإذاما تعرضت طهران لأي عملية عسكرية عدائية فسترد عليها بقوة لا يحتملها العدو.