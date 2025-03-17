صرح قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، في معرض اشارته للتصريحات الامريكية التي تنسب عملية حركة انصار الله في اليمن الى الجمهورية الاسلامية الايرانية،انه لطالما ومازالت تعلن ايران، بأن اليمنيين شعب مستقل وحر في أرضه وله سياسة وطنية مستقلة.

اللواء سلامي: أي تهديد يتخذ طابعًا عمليًا سيواجه ردًا مدمرًا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن إيران تتحمل مسؤولية أي إجراء تتخذه بشكل شفاف وواضح، مشددًا على أن بلاده ليست أمة تعمل في الخفاء، بل هي نظام معترف به عالميًا.

واضاف اللواء سلامي، ان حركة أنصار الله، بصفتها حركة ممثلة للشعب اليمني، فانها تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها، وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية أي دور في تنظيم السياسات الوطنية أو العملياتية لأي حركة من جبهة المقاومة، بما في ذلك حركة أنصار الله في اليمن.

وأوضح سلامي أنه في حال شن هجوم أو تقديم دعم لأي جهة، سيتم الإعلان عن ذلك بشكل صريح. وأشار إلى أن إيران قد تحملت مسؤولية جميع عملياتها السابقة، بما في ذلك عملية "الوعد الصادق"، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب يدعوها للقيام بأي عمل دون تحمل المسؤولية عنه، أو العكس.

وصرح قائد حرس الثورة الاسلامية الايرانية بأن "الشعب الايراني حصن منيع أمام تحالف الشياطين العالميين، مبيّنا بأن هذا الشعب محب للسلام ولم يبدأ حربا قط، لكنه في الوقت نفسه لا يلتزم الصمت في وجه التهديدات ويرد بشكل كامل وحازم.

وذكّر اللواء سلامي، بأن "أمن اليوم يعود لجهود المجاهدين والقادة الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم ايران،ويواصل طريقهم الرجال المخلصون الشجعان من ابناء الشعب الايراني ضد التهديدات التي تتعرض لها السلامة الإقليمية في أي موقف.