استشهد وأُصيب 132شخصا في مجزرتين ارتكبهما طيران العدو الأمريكي في غارات على محافظة صعدة باليمن.

عدوان اميركي على صعدة يسفر عن 31 شهيدا و101جريحا أغلبهم أطفال ونساء

صرحت وسائل إعلام تابعة لانصار الله صباح اليوم الأحد بارتفاع عدد ضحايا الغارات الأميركية على اليمن إلى 31 قتيلا و101 مصاب.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدو الأمريكي استهدف منزلًا سكنيا في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وامرأة وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الأمريكي المعادي ارتكب مجزرة أخرى بحق مواطنين في مديرية ساقين راح ضحيتها شهيد وجريح.

وأدان المصدر الإجرام الأمريكي السافر والمتعمد في استهداف المنازل والأحياء السكنية، والذي يكشف الصورة الحقيقية لأمريكا ووحشيتها الإجرامية.