النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

مواجهة الصين وروسيا وإيران لإدارة ترامب

أفادت وكالة أنباء غربية أن نتيجة المفاوضات الثلاثية بين كبار الدبلوماسيين من إيران وروسيا والصين تُظهر دعم بكين وموسكو القوي لطهران في مواجهة التهديدات الأمريكية.
رمز الخبر: ۷۱۱۲۴
تأريخ النشر: 15 March 2025

أشارت رويترز في تقريرها عن المفاوضات الثلاثية التي جرت في بكين، إلى أن الصين وروسيا قد دعمتا إيران في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يمارس الضغوط على طهران لإجراء محادثات نووية.

وأوضحت الوكالة أن كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا في اجتماع يوم الجمعة قد أبدوا دعمهم لإيران، مؤكدين أن استئناف المفاوضات النووية يجب أن يتم فقط في ظل الاحترام المتبادل، وأن جميع العقوبات المفروضة على إيران يجب أن تُرفع.

كما أكدت رويترز أن الدبلوماسيين الروس والصينيين شددوا على ضرورة احترام حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات "ما جائوشو"، نائب وزير الخارجية الصيني، الذي دعا الأطراف المعنية إلى التركيز على جذور الوضع الحالي وترك العقوبات والضغوط والتهديدات جانبًا.

واعتبرت رويترز أن الاجتماع الثلاثي بين إيران وروسيا والصين، يأتي في سياق رفض الولايات المتحدة طلب إجراء مفاوضات مباشرة، مما يزيد من أهميته.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قرقاش: اللقاء مع عراقجي في طهران كان إيجابيا
مواجهة الصين وروسيا وإيران لإدارة ترامب
ایروانی: الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الکیان الإسرائيلي