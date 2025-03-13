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وزير الخارجية الايراني: استلمنا رسالة ترامب

اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على إنستغرام الى لقائه اليوم الأربعاء مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقال: "تلقينا أيضا رسالة من رئيس الولايات المتحدة".
رمز الخبر: ۷۱۱۲۲
تأريخ النشر: 12 March 2025

وكتب عراقجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "استقبلت هذا المساء أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى المناقشات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فقد استلمنا رسالة من رئيس الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية صباح اليوم على هامش اجتماع الحكومة بشأن رسالة الرئيس الأميركي إلى إيران: "الرسالة لم تصل إلينا بعد، لكن من المقرر أن يسلم مبعوث من دولة عربية رسالة ترامب إلى طهران".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نيوز أنه بعث رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية.

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