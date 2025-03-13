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قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من الطلبة الإيرانيين اليوم

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، جمعا من الطلبة الإيرانيين. عصر اليوم خلال لقاء رمضاني في حسينية الإمام الخميني.
رمز الخبر: ۷۱۱۲۰
تأريخ النشر: 12 March 2025

يستقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم جمعا من الطلبة الإيرانيين. عصر اليوم خلال لقاء رمضاني في حسينية الإمام الخميني عصر اليوم.

ويعد هذا اللقاء السنوي فرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم وهمومهم وأسئلتهم في جو ودي مع قائد الثورة الإسلامية.

ومن المقرر التطرق إلى محاور عدة خلال اللقاء ثقافية واجتماعية وسياسية وعلمية وسيدلي الطلبة بأرائهم حول مواضيع مختلفة.

يشار إلى أنه "تم الإعلان رسميا عن دعوة اللقاء الرمضاني مع قائد الثورة وتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة في البلاد ووسائل الإعلام الطلابية.

وكان لدى الطلاب فرصة للتسجيل والمشاركة في القرعة لمدة 6 أيام، حيث سجل حوالي 75 ألف طالب في هذه الدعوة، وتم إدخال أكثر من 32 ألف رسالة في النظام المعلن، مما سجل رقمًا قياسيا جديدا مقارنة بالدعوة السابقة. وبعد انتهاء فترة التسجيل، تم السعي لضمان مشاركة الجامعات المختلفة والمناطق المتنوعة من جميع أنحاء البلاد في القرعة.

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