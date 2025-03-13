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عراقجي: رسالة ترامب كُتبت ولم تصل بعد ومن المقرر إرسالها عن طريق دولة عربية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رسالة الرئيس الإميركي دونالد ترامب إلى إيران لم تصل وستسلم إلى طهران قريبا عبر دولة عربية.
رمز الخبر: ۷۱۱۱۸
تأريخ النشر: 12 March 2025

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن عقد الجلسة غير العلنية لمجلس الامن الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني: أن الجلسة غير العلنية لمجلس الامن الدولي التي طلبتها بعض الدول، إجراء جديد وغريب تماما ونحن نستغرب منه وتشكك جديا في حسن نية البلدان التي طلبت عقد هذه الجلسة ونأمل أن يقوم مجلس الأمن بواجبه على النحو الصحيح وألا يتأثر بخلق الأجواء من قبل بعض الدول.

وفيما يتعلق بالتفاوض قال أيضا: لطالما كنا على استعداد للتفاوض بشأن القضية النووية من موقف متساو، وأجرينا أيضا مفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة، والمفاوضات مستمرة.

وأضاف: لقد انسحبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من خطة العمل المشترك الشاملة ، ونحن نتفاوض مع ثلاث دول أوروبية، وستعقد الجولة الجديدة قريبا، کما نتفاوض مع الصين وروسيا في نفس الوقت ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين الصين وإيران وروسيا بهذا الخصوص خلال الأيام القلیلة المقبلة.

ولفت إلى أنه أن رسالة الرئيس الإميركي دونالد ترامب إلى إيران كُتبت ولم تصل، وستسلم إلى طهران قريبا عبر دولة عربية.

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