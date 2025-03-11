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الجیش الإيراني يكشف عن صواريخ بعيدة المدى للدفاع الجوي قريبا

صرح قائد طيران الجيش الإيراني، العميد قاسم خاموشي ان طيران الجيش حقق إنجازات مختلفة في مجال الصواريخ بعيدة المدى خلال الأعوام الماضية، وقمنا في الآونة الأخيرة بزيادة مدى صواريخنا التي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.
رمز الخبر: ۷۱۱۱۶
تأريخ النشر: 11 March 2025

قال العميد سيد قاسم خاموشي قائد وحدة طيران الجيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أثناء إشارته إلى الإنجازات المختلفة لهذه الوحدة في الدفاع عن البلاد: "أحد الإنجازات الجيدة للغاية لوحدة الطيران في السنوات الأخيرة هو مسألة تصنيع الأجزاء، والتي بدأت في السنوات السابقة وتستمر".

وتابع العميد خاموشي: "في يوم الجيش في الشهر المقبل سنكشف عن قدرة القوات الجوية على تصنيع أكثر من 1000 قطعة".

وفي إشارة إلى إنجازات الوحدة في مجال الصواريخ، قال قائد طيران الجيش: "حققنا إنجازات مختلفة في مجال الصواريخ بعيدة المدى في السنوات الماضية، وقمنا في الآونة الأخيرة بزيادة مدى صواريخنا والتي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب".

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الجیش الإيراني يكشف عن صواريخ بعيدة المدى للدفاع الجوي قريبا
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