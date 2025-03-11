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الإرهابيون في سوريا ينقلون جثث الضحايا إلى أماكن مجهولة

أفادت مصادر مطلعة في سوريا بأن عناصر إرهابية مرتبطة بنظام الجولاني يقومون بجمع جثث ضحايا هجمات هذه العناصر ونقلها إلى أماكن مجهولة.
رمز الخبر: ۷۱۱۱۵
تأريخ النشر: 11 March 2025

أكدت المصادر أن الإرهابيين المرتبطين بنظام الجولاني قد نقلوا جثث عشرات الضحايا من الهجمات الوحشية التي نفذتها هذه العناصر في المدن الساحلية السورية إلى مكان غير معلوم.

وأشارت التقارير إلى أن تصاعد الغضب العام على الصعيد الدولي ضد جرائم الجولاني بحق العلويين في الأيام الماضية قد دفع الإرهابيين الحاكمين في سوريا إلى جمع جثث الضحايا من القرى والمدن في البلاد ونقلها إلى أماكن مجهولة.

وأضافت المصادر أن الإرهابيين يدّعون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحملون أسلحة، في حين أن الفيديوهات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر بوضوح أنهم كانوا مدنيين أبرياء تم سحبهم من منازلهم ثم أُعدموا.

ومن الجدير بالذكر أن عدد ضحايا موجة الهجمات الدموية للإرهابيين في سوريا قد تجاوز الألف شخص.

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