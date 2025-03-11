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اللواء سلامي: على أمريكا أن تتعلم من الماضي والأخطاء التي ارتكبتها

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء سلامي حول سؤال فيما يتعلق بتهديدات دونالد ترامب: "ضغوط الحكومة الأميركية كانت موجودة دائما ولا تزال، ونحن نعتقد أن عليهم أن يتعلموا من الماضي والأخطاء التي ارتكبوها".
رمز الخبر: ۷۱۱۱۲
تأريخ النشر: 11 March 2025

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للصحفيين على هامش محفل الأنس بالقرآن الكريم والمهرجان القرآني الثالث "نور": "إذا قاتل المؤمنون بالإيمان فسوف ينتصرون".

وأضاف: "من استشهد في سبيل الله فهو شهيد، والشهداء لهم الحياة الأبدية".

وفيما يتعلق بتهديدات دونالد ترامب، قال اللواء سلامي: "ضغوط الحكومة الأميركية كانت موجودة دائما ولا تزال، ونحن نعتقد أن عليهم أن يتعلموا من الماضي والأخطاء التي ارتكبوها".

وتابع: "نحن ندافع بقوة عن عزتنا واقتدارنا، وقرارنا الوطني اليوم هو الدفاع عن مصالحنا وقيمنا".

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اللواء سلامي: على أمريكا أن تتعلم من الماضي والأخطاء التي ارتكبتها
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