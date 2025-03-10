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سفن حربية صينية وروسية تدخل المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني ​​البحري 2025

دخلت السفن البحرية الصينية والروسية المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني ​​البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي.
رمز الخبر: ۷۱۱۰۸
تأريخ النشر: 10 March 2025

دخلت وحدات بحرية تابعة للاتحاد الروسي، بما في ذلك المدمرة "رزخي"، والمدمرة "تسدي زابوف"، والسفينة اللوجستية "بجينكا"، والمدمرة "بائو تو" والسفينة اللوجستية "جائو يوهو" التابعتان للبحرية الصينية، المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المدمرات "جماران" و"الوند" و"بايندر" والفرقاطات "نيزه" و"كناوه" و"نايبند" و"بهركان"، والسفن التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك سفينة الحراسة "شهيد صياد شيرازي" وفرقاطة "شهيد روحي" وفرقاطة "شهيد محمودي".

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